Под Воронеже "Лада" вылетела в кювет и врезалась в дерево: двое погибших

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Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии, в которой 6 июня погибли два человека.

ДТП произошло около 10.30 в Семилукском районе. На 6-м километре автодороги «Землянск-Старая Ольшанка-Перекоповка» «Лада-217230» под управлением 23-летнего мужчины, следовавшая со стороны села Малая Покровка в направлении Перекоповки, вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением. И он, и его 22-летний пассажир погибли на месте аварии.