Ларионов, Фальк, Лентулов: воронежцам показывают работы авангардистов из 7 музеев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Лучшие авангардисты - в «Крамском». Картины из семи российских музеев -Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Курской картинной галереи имени Дейнеки, художественных музеев из Саратова, Рязани, Тулы и Ярославля - собрал в Воронеже 11-й Платоновский фестиваль. Экспозиция «Бубновый валет. Эманации измов» объединила работы художников творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. Сейчас эти произведения - национальное достояние.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- У меня была мечта: чтобы в Воронеже побывала выставка моих любимых художников. Так сложилось, что с ранней юности я столкнулся с творцами, которые вошли в объединение «Бубновый валет». То, что они делали на заре 20 века, восхищает. Это экспериментаторы, хулиганы, люди, которые выходили за пределы нормы, всего банального. Они дали нам творческий пример, что мы должны оставаться ищущими, экспериментирующими художниками, которые пытаются отразить сегодняшний день, - сказал на открытии экспозиции худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы могут увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна. Выставка будет работать до 25 июля.