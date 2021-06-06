В центре Воронежа Kia влетела в лестницу магазина: пострадали парень и девушка

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 6 июня ночью в Воронеже на улице Плехановская. Примерно в 01:40 «Киа Рио» на скорости влетела в лестницу магазина у дома № 23. Автомобиль раскорежило. Сильный удар пришелся на правую сторону иномарки. Пострадали парень и девушка. Они находятся в больнице. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, за рулем находилась 21-летняя девушка. Она двигалась по улице Плехановская со стороны улицы Пушкинская в направлении улицы Кольцовская. Не справившись с управлением, допустила наезд на препятствие.

В результате пострадала сама и ее 22-летний пассажир. Они госпитализированы.

Сотрудниками полиции по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.