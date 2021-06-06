В Воронежской области перевернулась иномарка: водитель и пассажирка в больнице

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Авария произошла накануне примерно в 09:30 в Верхнемамонском районе на платном 701 км автодороги М-4 «Дон». Кроссовер Porsche Cayenne снес дорожное ограждение и перевернулся. В результате водитель и его пассажирка были доставлены в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 6 июня.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 63-летний водитель. Он двигался со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Автомобиль опрокинулся на проезжей части дороги.

В результате ДТП водитель и его пассажир – 62-летняя женщина с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По факту полицейские проводят проверку.