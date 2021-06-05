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Звезды5 июня 2021 22:25

11-й Платоновский фестиваль открылся "Свадьбой Фигаро"

Спектакль поставил худрук форума искусств
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 5 июня в Воронеже стартовала основная часть 11-го Платоновского фестиваля. Театральная программа началась с премьеры спектакля театра оперы и балета, поставленного в рамках спецпроекта "Воронежский кейс", - "Свадьба Фигаро".

Оперу Моцарта поставил худрук Платоновфеста Михаил Бычков. Дирижером-постановщиком выступил столичный мастер Феликс Коробов, главный дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Над сценографией и светом работали лауреаты "Золотой маски" Алексей Вотяков и Иван Виноградов.

Репортаж о премьере читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Свадьба Фигаро

Свадьба Фигаро

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ