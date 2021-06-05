Платоновфесту подарили фотографию известного советского фотографа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского Платоновский фестиваль открыл выставку «Аркадий Шайхет. Свидетель времени. Фотографии 1924-1940». Проект представил довоенные снимки известного советского фотографа из коллекции Мультимедиа Арт Музея Москвы.

Аркадий Шайхет был одним из авторов (наряду с Александром Родченко, Борисом Игнатовичем, Георгием Петрусовым, Михаилом Прехнером), заложивших основы советской визуальной культуры. Снимал для «Рабочей газеты», потом стал главным фотографом «Огонька» - самого популярного в стране иллюстрированного журнала. Он снимал для издания репортажи на самые разные темы: борьба с неграмотностью и НЭП, годовщина смерти Ленина и юбилей Большого театра, автомобильные заводы и металлургические комбинаты, жизнь беспризорников и парады на Красной площади.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 1927 году Шайхет, арестованный по ложному доносу, провел несколько месяцев в Бутырской тюрьме, но был освобожден. В 1938-м его уволили из «Огонька», перестали печатать в советских журналах. Он прошел всю войну фотокорром.

На открытии выставки наследники подарили Платоновскому фестивалю один из снимков легендарного фотографа.