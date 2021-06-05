Воронежцев пригласили на благотворительный фестиваль «Друг для Друга»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В воскресенье в Воронеже пройдет первый фестиваль «Друг для Друга». Это благотворительная акция по пристройству бездомных животных.

Гостей ждет специальная программа: благотворительный маркет, детская зона с мастер-классами, розыгрыши призов, выступления собак из воронежской школы кинологии. Кроме того, пройдут интересные беседы и лекции от директора ветцентра «Друзья», ветеринаров воронежских клиник, врача-терапевта и психолога.

Гости смогут взять себе пушистых участников, которые мечтают о теплом доме и заботливых владельцах.

Мероприятие пройдет 6 июня с 13.00 до 18.00 на территории арт-пространства «Винзавод» (ул. Кольцовская, 24д). Вход свободный.