На окраине Воронежа подростки провалились в болото

Патрульные спасли ребят из болота, фото 36.мвд.рф

В Воронеже удалось предотвратить несчастный случай. Двое ребят провалились в трясину на окраине города. Спасли подростков патрульные, оказавшиеся поблизости от места. На улицу Зеленко их отправил дежурный, к которому поступило сообщение, что со стороны болота доносятся крики о помощи.

Младший лейтенант полиции Андрей Степанов не сразу нашел потерпевших. Быстро темнело, к тому же обзору мешала болотная трава. Полицейский обвязался автомобильным тросом и направился в ту часть, откуда слышались голоса ребят. Несколько раз он сам проваливался в трясину, но ему удавалось выбраться. Пройдя около 30 метров, патрульный увидел ребят. Он протянул им длинную палку, сначала вытащил одного из подростков, вывел его из опасного места на берег, затем вернулся и помог выбраться второму мальчику, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Дети рассказали полицейским, что ничего не знали о болоте и увязли в нем, решив сократить путь к дому.