У воронежских бутлегеров нашли контрафактный алкоголь на 1,1 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Правоохранители задержали троих воронежцев 51, 38 и 35 лет с партией контрафактного алкоголя. На территории промышленной зоны и автостоянки обнаружили в грузовике с полуприцепом и в полуприцепе 3 640 стеклянных бутылок водки объемом 0,5 литра с этикетками известного бренда. Правообладателю товарного знака причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей.

На мужчин завели уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Им грозит до шести лет заключения.