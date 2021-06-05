Прозрачность и суровый стиль: воронежцам показывают творчество художников Никоновых

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В зале на Кирова Платоновский фестиваль показывает выставку "Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись".

Его картины покупал Дейнека, а критика Хрущева отправила в «черные списки». Павел Никонов начал творить в период «оттепельной» живописи. Был лидером так называемого «сурового стиля» (нового направления, как противопоставления бесконфликтному официозу соцреализма), впоследствии «крестьянского». Он до сих пор частенько творит в деревне Алексино Калязинского района.

- Именно в деревне обнажается подлинная жизнь, которая в городе скрыта, замаскирована, – говорит Павел Никонов.

Работы Павла Никонова. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Его работы похожи на иконы и фрески, в них не разделимы бытовое и сакральное. Да и колорит его картин «крестьянский» - оттенки земли, охры, кобальта и жженой кости - очень органичный теме.

На выставке представлены работы, созданные художником с 2003 по 2020 годы.

Работы Виктории Никоновой. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С картинами отца соседствуют работы его дочери. Стиль Виктории Никоновой другой. На нее оказал влияние Андрей Васнецов, но художница смогла найти свои «краски». Она писала «прозрачно». Ее серия «Окна» - как сквозь запыленное стекло. Особенно поражает «Город» - гармоничностью и тонким колоритом.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 27 июня.