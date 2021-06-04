Под Воронежем 19-летний парень украл «шестерку» и сдал ее в металлолом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За кражу из гаража старого автомобиля ВАЗ-2106 в совхозе Новоусманский задержан ранее судимый 19-летний местный житель. «Шестерку», которая несколько лет стояла с неисправным двигателем, он продал в металлолом. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 4 июня, обтяпать дельце парень решил в ночь с 31 мая на 1 июня. Он подъехал к одному из гаражей по улице 60 лет Октября на авто своей знакомой. Взломал замок и выкатил машину. Он знал, что владелец несколько лет ее не использовал. Похищенный автомобиль парень сдал на металлолом, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение суток он был задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.