В Воронеже снесут разрушающиеся колонны у входа в сквер Тельмана и поставят новые

Фото мэрии Воронежа

В мэрии Воронежа рассказали 4 июня, что разрушающиеся колонны у входа в сквер Тельмана снесут и поставят новые. Миссию по ремонту взял на себя вагоноремонтный завод.

– К сожалению, состояние ее колонн таково, что ремонту они не подлежат, сложенные десятилетия назад из шлака и пустые внутри – они уже даже представляют угрозу прохожим и должны быть демонтированы полностью, – пояснили в горадминистрастрации.

Завод готов построить своими силами новые колонны в тех же параметрах, выполнить ограждение. Один нюанс – невозможно будет предприятию своими силами воссоздать старинные украшения колонн. В связи с этим администрация Воронежа приглашает участников общественных движений, активистов присоединиться и помочь в этом вопросе.

– Привлечь реставраторов на общественных началах, может быть, объявить краудфандинговую кампанию для финансирования изготовления и монтажа элементов, которые могут быть утрачены при демонтаже колонн, – прокомментировали в мэрии.