Воронежцев после вакцинации «ЭпиВакКороной» будут бесплатно тестировать на антитела

Необходимо взять документы удостоверяющий личность (паспорт), сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19, СНИЛС Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежцы после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» в медучреждениях города и области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Для этого пациентам, привившимся вакциной «ЭпиВакКорона», необходимо обратиться в медицинское учреждение (где проходили вакцинацию) на 22-60 день после второго введения вакцины, - уточняют в облздраве.

Необходимо взять документы удостоверяющий личность (паспорт), сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19, СНИЛС.

Медработники проведут отбор биологического материала. Исследование проводится на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области. Отмети, что в настоящий момент развернуто 54 пункта вакцинации в городе и области, работают 211 прививочных кабинета.