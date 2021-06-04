В Воронеже зверски зарезавшего женщину соседа отправили в СИЗО

Фото – СУ СКР по Воронежской области

Трагедия произошла 1 июня в переулке Целинном в Воронеже. Тело 53-летней женщины, изрезанное ножом, обнаружила ее знакомая, когда наведалась в гости. Она и вызвала правоохранителей. Прибывшие на место происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону 4 июня, по предварительной версии, утром хозяйка дома попросила помощи по дому своего 41-летнего соседа. Тот пришел и между ними возникла ссора. Как оказалось, они долгое время недолюбливали друг друга. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз вонзил его соседке в грудь и живот, а затем скрылся. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Во взаимодействии следователей СК и полицейских мужчина был задержан. На допросе он сознался в содеянном. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.