Воронежские полицейские помогли водителю на заглохшем автомобиле

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские в очередной раз оказали помощь попавшему в неприятность водителю. Заглохшую на дороге «ГАЗель» заметил при патрулировании лейтенант полиции Дмитрий Хвостов в селе Репьевка на улице Мамкина в 13:15 часов 3 июня. Владелец безуспешно пытался завести мотор.

Осмотрев транспортное средство, нашли причину неисправности – в аккумуляторной батарее. Инспектор ДПС достал из патрульного автомобиля пусковые провода, подсоединил их к аккумуляторам транспортного средства и патрульного автомобиля. После чего запустил двигатель авто. 45-летний местный житель, который был за рулем «ГАЗели» поблагодарил стража порядка за своевременную помощь.