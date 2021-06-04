В Воронежской области отреставрируют Купеческий особняк

Фото с официальной страницы Управления по охране ОКН

Управление по охране культурных памятников Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купеческий». Здание было построено еще в конце XIX века. Оно расположено в городе Богучар на улице Малаховского, 2. Об этом сообщили в управлении 4 июня.

Предположительно, дом мог принадлежать известному купцу И. Д. Селиверстову. Он был принят под охрану еще в 1994 году.

Заказчиком выступал Богучарский районный центр детского творчества, а подрядчиком – воронежская фирма «ВиС» (имеет лицензию Минкульта). Работы должны быть проведены до июля 2021 г.