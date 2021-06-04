В Воронежской области главу села заподозрили в злоупотреблении полномочиями на 80 тысяч рублей

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В Каширском районе 40-летний глава сельского поселения попал под уголовное дело, возбужденном по материалам местной прокуратуры. Силовики заподозрили его в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области 4 июня.

По предварительным данным, в марте 2020 года селу были выделены бюджетные средства на ремонт и благоустройство территории памятников погибших в годы Великой Отечественной войны. Глава поселения из «иной личной заинтересованности», дал указание местному директору МУПа, чтобы тот заключил договор подряда с конкретным физлицом. Но работы были проведены не в полном объеме. Зная это, глава поселения подписал акты приема. Ущерб поселению, считают силовики, составил более 80 тысяч рублей.

Следователями СК проведены обыски на работе у подозреваемого, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования, допрашиваются свидетели. По уголовному делу продолжается проведение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы – рассказал и. о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК Юрий Шустов.