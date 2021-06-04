Воронежцам покажут шоу слонов

предоставлено организаторами

С 12 июня в воронежском цирке начнутся гастроли шоу слонов Андрея Дементьева-Корнилова. Труппа привезет программу «Девочка и слон» - это театрализованное представление по мотивам рассказа Александра Куприна «Слон». Коллаборацию цирка и театра поставили лауреат театральной премии «Золотая маска» Юрий Квитковский и детский режиссер-сказочник Полина Стружкова, чьи спектакли не раз показывали воронежцам на фестивале «Маршак».

В Воронеж привезут 12 фур декораций, в программе необычные спецэффекты, у артистов дизайнерские костюмы.

Зрителей ждут не только трюки со слонами, которые занесены в книгу рекордов, а также животные джунглей, спрятанные у девочки в комнате, питоны, дикобразы, крокодилы, обезьянки под куполом, пони и лошади, собаки-волшебники. А еще жонглеры-хулиганы, настоящий театр теней, страна сладостей, «живые» ложки, чашки, тарелки, головы-подушки и летающие кровати, акробаты, воздушные гимнасты, канатоходцы, барабанщики и, конечно, веселый и добрый клоун.