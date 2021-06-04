В Воронеже во дворе водитель «Лады» сбил женщину и 18-летнюю девушку

Пострадавших женщину и девушку на скорой отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг. 3 июня, в 12.20 во дворе дома № 58/20 на улице Ростовская Левобережного района случилось ДТП.

43-летний мужчина ехал на «Ладе». В это время переходили дорогу 52-летняя женщина и 18-летняя девушка. Водитель по неясным пока причинам не заметил их и сбил. Травмы оказались тяжелыми, обеих пострадавших отвезли в больницу.

- Всего в Воронежской области за сутки случилось 127 ДТП, из них 85 – в Воронеже. 33 – в районах, еще 9 – на федеральных трассах. В 11 авариях получили травмы 12 человек, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Задержали шесть пьяных водителей и еще 13 проезжавших на красный свет.