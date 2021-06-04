Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июня 2021 8:33

В селе Воронежской области сгорел жилой дом и иномарка

ЧП случилось в Борисоглебском районе
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожарные справились с огнем через 16 минут после вызова.

Пожарные справились с огнем через 16 минут после вызова.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Без крыши над головой остались жильцы дома на улице Набережной в селе Танцырей Борисоглебского района. Пожар случился поздним вечером в четверг, 3 июня.

- О возгорании в доме 6х10 метров в дежурную часть сообщили в 23.41. На место ЧП выезжали шесть наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 23.57. Пламя повредило коридор 2х3 м., комнату 3х3 м. и крышу по всей площади. Огонь уничтожил автомобиль «Киа Рио». По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.