В Воронеже от коронавируса умер бывший глава управления по экологии области

3 июня стало известно о смерти бывшего руководителя управления по экологии и природопользованию Воронежской области Анатолия Бородкина. По предварительной информации, мужчина не справился с последствиями коронавируса. Ему было 72 года.

- Царствие ему небесное. Хороший человек. Коронавирус никого не щадит, будьте осторожны, берегите себя, - сообщил через свой Telegram-канал депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь. Анатолий Бородкин был его тестем по первому браку.

Анатолий Бородкин родился в Воронеже. Окончил военное авиационно-техническое училище, а позже лесотехнический институт и РЭА им. Г.В. Плеханова. Кандидат географических наук.

Начинал свою карьеру он учеником слесаря на заводе «Электросигнал», а последней его должностью, которую он занимал с 2001 по 2009 год, как раз было место главы регионального управления по экологии и природопользованию.