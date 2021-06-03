Жительницу Воронежской области мошенница не только лишила 10 тысяч, но и заставила зря съездить в Москву

Острогожские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Кабардино-Балкарии. Она будет отвечать по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»

По данным следствия, в ноябре 2020 года девушка из этой южной республики решила немного поправить свои финансовые дела с помощью аферы. Она нашла в интернете фото партии пиротехники и сигарет. А затем разместила объявление с предложением продажи этих товаров, которых на самом деле у нее не было.

18 ноября объявлением заинтересовалась 37-летняя женщина из Острогожского района. Мошенница сообщила ей номер банковской карты, а та перевела 10 тысяч рублей. Жительница южной республики отправила обманутую женщину за товаром в Москву, рассчитывая выиграть время, которое уйдет у ее жертвы на бесполезную поездку. И перестала выходить на связь. Однако это не помешало полицейским ее разоблачить. Женщине грозит отправиться за решетку на пять лет.