Платоновский фестиваль устроит воронежцам бесплатные встречи с режиссерами Юрием Бутусовым и Иосифом Райхельгаузом

Юрий Бутусов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновфеста объявила программу «Театр плюс». Она объединяет творческие встречи с режиссерами, критиками, продюсерами и другими представителями профессионального театрального сообщества. Все ее события - бесплатны.

7 июня 17.00 в Камерном театре творческая встреча с театральным продюсером Анжеликой Крашевской. Она директор и основатель Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», директор Минского Международного кинофестиваля «Листапад», арт-директор Международного театрального форума «ТЕАРТ», директор независимой театральной инициативы «ТОКтеатр», кинотеатральных проектов (TheatreHD, «Искусство на экране»).

10 июня 14.00 в ВКЗ (малая сцена) творческая встреча с режиссером Иосифом Райхельгаузом. Он автор более 100 спектаклей, телевизионных художественных и документальных фильмов, теле- и радиопрограмм, книг, статей, инсценировок. Лауреат многих престижных российский и зарубежных театральных премий. Создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы».

10 июня 16.00 в Камерном театре (малая сцена) творческая встреча с режиссером Андреем Прикотенко. С 2017 года он является главным режиссером театра «Старый дом» (Новосибирск). Также ставил спектакли в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга Новосибирска, Орла. Многократный номинант премии «Золотая маска». Его «Эдип-царь» в Санкт-Петербургском «Театре на Литейном» (2002) стал лауреатом премии «Золотой софит» в номинации «Лучшая работа режиссера» и был награжден спецпризом жюри «Золотой маски». В театре «Старый дом» поставил спектакли «Саня, Санька, Александр...», «Вишневый сад», «Sociopath/Гамлет», «Идиот», «Петерс». В настоящее время работает над спектаклем «Анна Каренина».

10 июня 18.15 в ВКЗ (малая сцена) лекция Сергея Николаевича (для зрителей спектакля «Все тут»). Автор и ведущий программы «Культурный обмен» на ОТР. Автор книг «Театральные люди», «Алла Демидова. P.S.», «Поэт и леди. К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис» и других. Сергей расскажет о героях спектакля «Все тут.» - Анатолии Эфросе, Наталье Крымовой и Нонне Скегиной.

14 июня 17.30 в Никитинском театре творческая встреча с кинокритиком Вячеславом Шмыровым (для зрителей спектакля «Причал») «Шестидесятники и мы, или Когда деревья были большими». Он организатор фестивалей отечественного кино в Челябинске, Вологде, Самаре и других. С 2003 года – художественный руководитель и генеральный продюсер Московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера». С 2010 года по настоящее время - художественный руководитель и генеральный продюсер Дней российского кино в Грузии. С 2016 года – организатор Международной школы молодых кинематографистов стран СНГ «Содружество» в Батуми.

16 июня 16.00 в театре драмы (малая сцена) творческая встреча с режиссером Юрием Бутусовым. Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова, в прошлом главным режиссер, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (до 2018 года). Работает в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Ставил спектакли в Польше, Корее, Норвегии, Болгарии и других странах мира. Неоднократный лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» и других престижных театральных наград.