На ПМЭФ был представлен проект завода по переработке зерновых, который может появиться в Воронежской области

Проект по глубокой переработке пшеницы и производству глютена, высокобелковых кормов и модифицированных крахмалов был представлен для Воронежской области около года назад Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Завод по переработке зерновых группы компаний «Титан» мощностью порядка 200 тысяч тонн продукции в год может появиться на территории Воронежской области. Председатель совета директоров предприятия Михаил Сутягинский рассказал план развития своего бизнеса на ближайшие годы во время встречи с губернатором нашего региона Александром Гусевым и замминистра промышленности и торговли Алексеем Беспрозванных. Встреча прошла 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект по глубокой переработке пшеницы и производству глютена, высокобелковых кормов и модифицированных крахмалов был представлен для Воронежской области около года назад. Потенциальный инвестор получил тогда пакет соответствующих предложений, включающий в себя ряд подходящих земельных участков, а также набор федеральных и региональных мер поддержки инвестпроекта.

- Воронежские аграрии ежегодно собирают хороший урожай зерна, так что сырьевая база в регионе есть, она достаточна для размещения нового производства. Развитие глубокой переработки - один из наших приоритетов в сфере АПК, и мы приветствуем желание инвесторов создавать такие производства, - отметил Александр Гусев.

Для группы компаний «Титан» будет подготовлен обновленный пакет инвестиционных предложений о мерах государственной поддержки и земельных участках в Воронежской области.