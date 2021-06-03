Воронежская и Орловская области подписали на ПМЭФ соглашение о производстве нефтегазового и химического оборудования

Документ подписали губернаторы регионов Александр Гусев и Андрей Клычков Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Воронежская и Орловская области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2021–2023 годы. 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума документ подписали губернаторы регионов Александр Гусев и Андрей Клычков.

- Мы намерены организовать взаимодействие межрегионального насосостроительного кластера, а также кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области с акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» в вопросах разработки перспективных видов насосного оборудования, - пояснил Александр Гусев.

Однако стороны намерены развивать взаимодействие по широкому спектру вопросов: от торговли и экономики до культуры и туризма. Отдельное внимание будет уделено аграрному сектору. Воронежская и Орловская области рассмотрят создание совместных проектов переработки сельхозпродукции, обменяются опытом разработки и внедрения инновационных проектов и технологий в растениеводстве и животноводстве, например, в сфере племенного свиноводства.

Также будут организованы студенческие и преподавательские обмены, совместные научные разработки на базе бизнес-инкубаторов Воронежского государственного университета и Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.