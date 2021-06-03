У карманника, пойманного пассажирами воронежской маршрутки, была сообщница

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В полиции рассказали подробности инцидента с поимкой карманников в воронежской маршрутке. Напомним, задержали воров сами пассажиры и удерживали до приезда правоохранителей.

Все произошло вечером 1 июня. Очевидцы в соцсетях постили фотографии маршрутки и полицейской машины на улице Ворошилова недалеко от остановки «Космонавтов» и дружно интересовались «что произошло?». Оказалось, стражей порядка вызвали пассажиры автобуса, когда поймали с поличным карманников.

Мужчина похитил из сумки 55-летней дамы кошелек, в котором кроме денег было украшение. Женщина попыталась перехватить руку карманника, тогда он оттолкнул ее, передал похищенный кошелек своей знакомой, и они попытались покинуть салон маршрутки. Но бдительные пассажиры удерживали их до приезда оперативников. В отделе полиции выяснилось, что подельники - и 29-летний парень, и его 35-летняя приятельница - были неоднократно судимы.

Похищенное имущество в ближайшее время вернут владелице. А на криминальную парочку завели дело за грабеж. Им грозит до семи лет заключения.