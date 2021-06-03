Жителям левого берега Воронежа постепенно возвращают водоснабжение

Раньше срока завершилась замена двух запорных арматур на трубопроводе на левом берегу Воронежа. Он заполняется водой постепенно, чтобы не допустить порывов и гидроударов. По данным диспетчерской службы воронежского водоканала, выход на режимные показатели давления во всех контрольных точках планируется уже к 13:00.

Напомним, работы шли в районе дома №1 по улице Землячки. Завершится они изначально были должны до 22:00 3 июня. Уже 2 июня с 22:00 больше десяти домов остались без воды. Жители Железнодорожного района и части Левобережного столкнулись со снижением давления в кранах.