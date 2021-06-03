В центре Воронежа закрыли еще один бар за нарушение «ковидных» правил

Санитарные врачи проверили работу бара «1982», расположенного в доме № 7 на улице Комиссаржевской. Они обнаружили много нарушений «ковидных» правил.

В частности, в баре не было дезинфицирующих средств, на полу не была нанесена сигнальная разметка, помогающая соблюдать дистанцию в 1,5 метра (за этим вообще никто не следил). Сотрудникам утром не измеряли температуру.

По результатам проверки составили два протокола: об административном правонарушении и о временном запрете работы. В Центральном районном суде 2 июня приняли решение о том, что бар закроют на 5 суток.

Напомним, 31 мая закрыли на четверо суток бар на проспекте Революции из-за концерта группы «Фактор-2».