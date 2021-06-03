Под Воронежем на пожаре в бане пострадал мужчина

Вечером 2 июня пожарные выезжали тушить баню в Россоши. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 20.17. Восемь огнеборцев ликвидировали пожар через 13 минут после вызова.

- Мужчина получил ожоги, его отправили в больницу. Постройка в 12 кв метров выгорела внутри по всей площади. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации дровяной печи, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При пожаре звоните 112 или 101, телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.