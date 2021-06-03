В Воронежской области к 3 июня от коронавируса умерли еще 11 человек

Ситуация по стране

За последние сутки у 141 жителя Воронежской области выявили COVID-19. Общее число человек, у которых когда-либо был подтвержден данный диагноз, в нашем регионе составляет 85 377. Об этом 3 июня сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших достигло 80 794. За последний день медики выписали 132 пациентов.

Увеличилось и число умерших -до 3 539. Только за сутки от последствий коронавируса умерли 11 человек.

Ранее мы проходили всю процедуру иммунизации против COVID-19.