В Воронеже на ВОГРЭСовском мосту нарисовали выделенную полосу для автобусов

Пока Воронеж по охвату выделенными полосами находится лишь на 37 месте в России. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городских пабликах появились посты о том, что с утра четверга, 3 июня, на на ВОГРЭСовском мосту появилась разметка выделенной полосы для общественного транспорта. В то же время знаков пока не поставили. Многие автолюбители в шоке, потому что считают, что пробки, и без того немалые, от этого нововведения только увеличатся.

Выделенная полоса пока действует только на Северном мосту. Ее эффективность вызывает споры. По мнению городских чиновников, скорость движения там увеличилась. В то же время есть водители, которые жалуются, что пробки в этом месте еще больше возросли.

В управлении информации мэрии Воронежа дали такой комментарий:

- Пока работы по обустройству выделенной полосы не завершены. А значит, санкции за езду по ним на личных автомобилях не могут быть наложены. Тем не менее водителям рекомендуем постепенно привыкать к новой схеме движения. В Воронеже около 70 процентов горожанам перевозит общественный транспорт и только треть ездит на личных автомобилях. Выделенные полосы - неизбежное будущее любого большого города со столь же высокой автомобилизацией. Это общемировая и общероссийская практика. Кстати, Воронеж по обеспеченностью выделенным полосами находится пока лишь на 37 месте в России.

Напомним, в Воронеже разметки выделенных полос также уже есть на Чернавском мосту и на улице Плехановской. Но там ситуация такая же, что и на ВОГРЭСе, - они пока не действуют.