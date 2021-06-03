9 лет "строгача" получил экс-заведущий отделения реанимации воронежской облбольницы за взятки от 20 сотрудников

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже за коррупцию осудили бывшего заведующего отделением анестезиологии-реанимации облбольницы №1. Мужчина продолжительное время брал взятки - с августа 2015 года по январь 2019 года незаконно обогащался за счет анестезиологов-реаниматологов. Подчиненные приносили взятки за установление им увеличенного размера стимулирующей надбавки к окладу за высокие результаты труда, за предоставление возможности работать на постоянной основе в плановых операционных залах, что является фактором, влияющим на увеличение размера ежемесячной заработной платы. За это время заведующий получил от 20 сотрудников в общей сложности более 6 млн рублей.

Уголовное дело составило 28 томов, только обвинительное заключение заняло 1600 листов.

Экс-заведующий получил 9 лет колонии строгого режима, с лишением права в течение 5 лет заниматься административной работой в учреждениях здравоохранения. Полученные 6 млн рублей взяток взыщут с осужденного в доход государства.