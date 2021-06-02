В Воронежской области мужчина выжил после нескольких ударов топором по шее

Дом, где пьянка закончилась кровавой расправой. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Чудом остался в живых 42-летний мужчина после пьяного застолья в доме на улице Мира села Манино Калачеевского района. Поздним вечером 22 ноября 2020 года он пришел в гости к 35-летнему мужчину. Выпил, прилег на диван. И тут слово за слово началась ругань с хозяином. Как это часто бывает после «литры выпитой», практически на пустом месте.

Хозяин дома решил расправиться с обидчиком. Сначала ударил его кухонным ножом в грудь. А потом еще и добавил топором по шее. После нескольких ударов подумал, что гость убит, и вызвал полицию. Но врачи сделали практически невозможное, вытащив раненого мужчину буквально с того света.

Место, где несчастного гостя хозяин бил и ножом, и топором. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- 35-летний житель Калачеевского района признал свою вину показания, подтвердив показания в ходе следственного эксперимента на месте ЧП. Его арестовали. Мужчине предстоит отвечать перед судом по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщил руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Гольцман.