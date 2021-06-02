В Воронеже мошенники установили антирекорд, обманув женщину на 2,7 миллиона рублей

Мошенники на этот раз сумели прикарманить очень большую сумму. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

51-летняя жительница Левобережного района соблазнилась на объявление на одном из сайтов, где предлагали легкий и быстрый заработок. Рецепт был прост – создать аккаунт, указать персональные данные и периодически совершать пополнение счета – банковским переводом либо электронным платежом.

После регистрации на электронную почту женщины пришло письмо со ссылкой, указывающей адрес, куда нужно пройти для начала торгов. Жертве аферы даже позволили провести несколько якобы очень выгодных сделок (понятно, что они были «липовыми»). Женщина поняла, что столкнулась с мошенниками после того, как попыталась вывести свои деньги назад, что ей сделать так и не удалось. Аферисты поняли, что разоблачены, и перестали отвечать на звонки. Их добычей стали аж 2,7 миллиона рублей. Это новый антирекорд.

- Всего 1 июня в Воронежской области зарегистрировали 16 случаев обмана или злоупотребления доверием. Предлоги у мошенников были традиционные: мнимая защита денег от действий хакеров, а также покупка или продажа «воздуха» в интернете. Общий ущерб, нанесенный доверчивым людям, составил более 5,5 миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз призывают не доверять незнакомцам, толкающим на сомнительные финансовые операции.