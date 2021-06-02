В Воронеже на видео попало дерево, падающее на дорогу

Нескольким машинам пришлось объезжать упавшее дерево по встречной полосе. Фото: кадр с видео

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» появилось видео ЧП на дороге на Машмете, случившего вечером в понедельник, 1 июня. На нем дерево валится на дорогу прямо перед проезжающей машиной (судя по времени регистратора, произошло это около шести часов вечера). Случись бы это несколько секунд позже, сидевшие в этом автомобиле могли бы погибнуть.

А так несколько машин вынуждены были объезжать рухнувшее дерево по встречной полосе. К счастью, к ДТП эти маневры не привели.

В пресс-службе ГО и ЧС Воронежа рассказали, что было дальше:

- Выезд спасателей по адресу: улица Новосибирская, 3 был в 18.31 с привлечением автовышки коммунальной службы. Тополь распилен, проезжая часть расчищена.