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Происшествия2 июня 2021 15:59

В Воронеже на видео попало дерево, падающее на дорогу

Лишь по счастливой случайности удалось избежать трагедии
Юрий КОЗЛОВ
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Нескольким машинам пришлось объезжать упавшее дерево по встречной полосе.

Нескольким машинам пришлось объезжать упавшее дерево по встречной полосе.

Фото: кадр с видео

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» появилось видео ЧП на дороге на Машмете, случившего вечером в понедельник, 1 июня. На нем дерево валится на дорогу прямо перед проезжающей машиной (судя по времени регистратора, произошло это около шести часов вечера). Случись бы это несколько секунд позже, сидевшие в этом автомобиле могли бы погибнуть.

А так несколько машин вынуждены были объезжать рухнувшее дерево по встречной полосе. К счастью, к ДТП эти маневры не привели.

В пресс-службе ГО и ЧС Воронежа рассказали, что было дальше:

- Выезд спасателей по адресу: улица Новосибирская, 3 был в 18.31 с привлечением автовышки коммунальной службы. Тополь распилен, проезжая часть расчищена.