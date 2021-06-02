В Воронеже в крупном жилом комплексе неожиданно отключили горячую воду

"Тепленькую" вырубили на две недели раньше запланированного срока. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Коминтерновском районе в жилом комплексе «Олимпийский» на улице Шишкова со вторника, 2 июня, была отключена горячая вода. Это стало неприятным сюрпризом для людей. По графику, профилактические работы, из-за которых вынуждены выключать «тепленькую», должны были начаться только с 14 июня.

Оказалось, что в планы коммунальщиков вмешалась авария на теплотрассе.

- Объявления об аварийном отключении воды висят на стендах всех домов. В связи с этим ЧП аварией профилактические работы решили провести сейчас. Жильцов домов уведомили об этом дополнительно, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.