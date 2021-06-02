В Воронеже молочный комбинат «заработал» дело за нарушение промышленной безопасности

Сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой провели повторную проверку работы ПАО «Молочный комбинат «Воронежский». Ранее у сотрудников надзорного ведомства возникло немало претензий к деятельности этого предприятия. В итоге прокуратура внесла представление руководству молочного комбината об устранении нарушений закона.

Оказалось, что по истечении срока, выделенного для исправления «косяков», отдельные нарушения так и не устранили. К примеру, лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта, отнесенного к III классу опасности, до сих пор не получили.

Кроме того, ранее выданная ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» лицензия не переоформлена.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности». В суд направили иск с требованием обязать ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» устранить нарушения законодательства, регулирующего работу опасных производственных объектов.