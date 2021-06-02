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Общество2 июня 2021 13:45

В Воронежской области сняли запрет на движение маломерных судов

Ограничения вводили на время нереста рыб
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МЧС сообщило о том, что в Воронежской области официально открыли навигацию по акватории водоемов на маломерных судах. Запрет сняли со 2 июня.

Ограничения вводили с 20 апреля. Соответствующее постановление выпустило правительство региона, поскольку в этом время проходил нерест рыб.

В ГУ МЧС отметили, кататься на маломерных судах нужно с соблюдением Правил и при этом иметь права на их управление.

— В очередной раз призываем и судоводителей и отдыхающих на берегах водоемов к внимательности, осторожности и взаимоуважению, – сказали в МЧС.