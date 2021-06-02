В Воронеже синоптики рассказали, когда в июне были холода пострашнее

Пока на пляжах можно только дрожать от холода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода в первый день лета в Воронеже шокировала неожиданным возвращением холода. Совсем не жарко было даже в теплой осенней одежде. Однако оказалось, что до температурных рекордов день 1 июня 2021 года не дотянул. Были холода в июне и похлеще.

- Хорошо помню 1967 года, когда 4 июня был настоящий мороз. Температура тогда опустилась до -1,6 градуса днем. Картофель весь померз, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Что касается 1 июня, самым холодным был этот день в 1937 году – всего +1,6 градуса. Но и совсем недавно, аж 30 июня 1992 года столбик термометра поднялся всего до +6,8 градуса. А 1 июня 2021-го было все же потеплее - +8,4.

Кстати, до конца недели дневная температура будет держаться в районе +20…+22 градусов, а ночная будет варьировать от +11 до +13.