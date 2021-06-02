В Воронеже в мае снова подскочили цены на квартиры в новостройках

За последний месяц снова подскочила цена на квадратный метр в новостройках Воронежа. Она выросла на 859 рублей или 1,39%. Средняя стоимость квадратного метра составила 62 442 рубля. Об этом на основе исследования сообщил портал Domostroyrf.ru.

Как ни странно, цена на квадратный метр новой квартиры в самом дорогом районе – Центральном – упала более чем на 5 тысяч рублей. Здесь стоимость квадратного метра составила 80 974 рубля. Также на понижение пошли цены на «квадраты» в Ленинском и Советском районах — на 2% (нынешняя стоимость — 70 194 рубля) и 0,35% (61 481 рубль) соответственно.

Зато подорожал Левый Берег. В Железнодорожном стоимость увеличилась на 0,46%, в Левобережном на 0,58%. Не уступил им и Коминтерновский. Тут всплеск аж на 2,61%. Цены на квадратные метры составили 56 618 рублей, 50 163 рубля и 63 046 рублей соответственно.

По данным аналитиков портала Domostroyrf.ru, застройщики не стали массово поднимать цены на возводимые жилые комплексы накануне отмены льготных ипотечных условий.