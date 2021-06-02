Похитителю мэра Воронежа вновь не удалось отменить приговор

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Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без рассмотрения уже вторую жалобу Руслана Котиева, который хочет обжаловать приговор за похищение нынешнего мэра Воронежа Вадима Кстенина. По информации, которая значится в картотеке дел, 1 июня суд отказал осужденному в ее передаче на рассмотрение.

Напомним, приговор в отношении Руслана Котиева вступил в силу в 2018 году. Советский райсуд Воронежа приговорил его к восьми годам строгого режима, признав виновным в похищении человека (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и неправомерном завладении автомобилем (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Его подельники Алихан и Магомед Котиевы получили по 5,5 лет общего режима.

Инцидент случился 29 мая в 7:10 2015 года на мойке по улице Шевцовой. Трое жителей Ингушетии (банду возглавлял известный криминальный авторитет по кличке «Кот») напали на водителя служебной машины Кстенина, захватили автомобиль, а потом поехали к дому будущего мэра. Они дождались, пока тот выйдет и затолкали его в транспорт. Бандиты отвезли Кстенина в лесной массив в Юго-Западном районе и потребовали у него выкуп в пять миллионов долларов. Дав ему на сборы 10 часов, отпустили домой. О неизвестных людях, которые схватили мэра, сообщил правоохранителям его сосед. В дом Кстенина нагрянули силовики. Вернулся он к похитителям уже под контролем оперативников.