В Воронеже на пожаре в пятиэтажке на проспекте Труда погиб 37-летний мужчина

Фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар произошел в Воронеже в ночь с 1 на 2 июня. Загорелась квартира в пятиэтажке на проспекте Труда. Погиб 37-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС 2 июня.

Сообщение о возгорании поступило в 23:42 первого числа. На проспекте Труда в доме №4. Полыхала двухкомнатная квартира. Огонь удалось погасить спасателям за считанные минуты. На месте работало 9 спасателей и три единицы техники. В 23:52 возгорание было ликвидировано. В результате пожара оказались повреждены огнем домашние вещи на площади 5 кв. м.

На месте обнаружили тело 37-летнего мужчины.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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