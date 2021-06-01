После рассказа бывшей пациентки о воронежском психдиспансере следователи решили проверить учреждение

История Елизаветы Горшковой об областном психоневрологическом диспансере, которую в Инстаграм опубликовало общественное движение «Альтернатива», привлекла внимание следователей. Организована проверка.

- По информации, размещенной в социальной сети, жительница города Воронежа в период нахождения в данном медицинском учреждении в 2015 году являлась свидетельницей якобы ненадлежащих условий содержания и лечения пациентов детского отделения, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками стационара, - отмечают правоохранители.

В пресс-службе департамента здравоохранения уже отреагировали на критику.

Следователи собираются опросить сама Елизавету, а также медицинский персонал и других сотрудников данного учреждения, представителей департамента здравоохранения. Также проверят условия проживания и содержания пациентов. Будет изучена соответствующая документация.