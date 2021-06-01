Воронежский «Факел» взял в аренду футболиста московского «Локомотива»

Дэнис Файзулин может сыграть и в средней линии, и в защите. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» договорились об аренде футболиста московского «Локомотива» 20-летнего Дэниса Файзуллина (рост 174 сантиметра, вес 62 килограмма). Он – универсал, может играть и на флангах полузащиты и в обороне.

В сезоне-2020/2021 Дэнис провел осеннюю часть первенства Олимп-ПФЛ в фарм-клубе «Локомотива» - «Казанке». В 14 матчах он забил два гола. Весной перешел в клуб ФНЛ – томскую «Томь». За сибиряков Файзулин провел 11 матчей, в которых отдал две голевые передачи).

Новобранец «Факела» - уроженец Уфы. Файзулин начинал заниматься футболом в родном городе, а в 14 лет переехал в Академию «Спартака». Спустя три года он перешел в столичные «Локомотив», в котором дебютировал на профессиональном уровне в «Казанке» и выходил на поле в Юношеской лиге УЕФА. Дэнис также играл за юношеские сборные России.