Глава Воронежа Вадим Кстенин во время личного приема рассказал о предстоящем благоустройстве зеленых территорий

1 июня в мэрии прошел личный прием граждан — впервые после длительного перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Первый личный прием граждан после их возобновления в администрации города 1 июня провел глава Воронежа Вадим Кстенин. После масштабного голосования по выбору общественных территорий для благоустройства многие горожане интересовались планами по развитию других зеленых площадок.

Хотя первый вопрос от Анатолия Кретова касался многолетней проблемы подтопления его частного дома на улице Лейтенанта Дзотова из-за профиля дороги. Вадим Кстенин поручил решить эту проблему до окончания текущего сезона дорожных работ.

Надежда Коротких посетовала на нехватку зеленых зон в Левобережье: «Нам просто негде погулять с детьми, и мы вынуждены ездить в «Алые паруса». Сейчас в этом районе преображены Волгоградский бульвар, бульвар Отличников, сквер «Старт», а в перспективе - парк «Южный».

- У нас есть довольно амбициозные планы по благоустройству «Южного». Кстати, очень жаль, что вы не приняли участие в голосовании по благоустройству общественных пространств, которое завершилось недавно. В голосовании победил парк «Алые паруса», и первый этап по его обновлению мы сделаем до общегородского выпускного, - сказал Вадим Кстенин.

В первую очередь у «Алых парусов» установят дополнительные камеры видеонаблюдения, ограждения и освещение - все для безопасности детей. Позже появится новое детское оборудование, площадки для зарядки, дорожки, общественный туалета. Благодаря поддержке губернатора Александра Гусева на обновление парка выделили 46 млн рублей.

Возобновление приемов стало возможным после соответствующего решения губернатора Воронежской области Александра Гусева Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Тамара Казимирова, представляющая интересы жилого комплекса «Три богатыря», решила узнать о будущем зеленой зоны по улице Кропоткина - еще одного участника голосования. Часть городской земли там оказалась «захвачена» придомовой территорией. Тамара Васильевна поинтересовалась, можно ли переформировать участок, чтобы передать местным жителям их часть территории. Мэр предложил компромисс: убрать забор и благоустроить территорию полностью, чтобы она стала продолжением придомовой без каких-либо ограничений.

- Проблема тянется с 2017-го года. По сути, сквер и наш двор как бы объединятся, это очень удобно. У нас красивый, чистый двор и мы, жители, очень довольны таким решением, - сказала Тамара Казимирова.

Воронежец Юрий Аксянов спросил о расширении площади парка Патриотов. Глава города поручил проработать вопрос включения двух свободных земельных участков, освободившихся после сноса аварийного жилья, в состав парка. Для этого предстоит провести общественные слушания, по итогам которых и будет принято решение.

Председатель Воронежской областной общественной патриотической организации «Дети военного времени 1928 – 1945 г.р.» Николай Авраменко попросил Вадима Кстенина взять на личный контроль создание в Воронеже памятника «Детям войны». Мэр поддержал инициативу и поручил руководителям профильных подразделений проработать необходимые детали.

- Мы все должны разговаривать с согражданами и смотреть им в глаза, но убежден, что работа структурных подразделений муниципалитета должна быть системной, а проблемы горожан - решаться и без прямого вмешательства мэра, - по итогам первого в этом году личного приема констатировал Вадим Кстенин.