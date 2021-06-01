В Воронежской области двое мальчиков на мопедах врезались в грузовик: один из них погиб

Кто виноват в смертельном ДТП, сейчас выясняют. Ход расследования находится под контролем прокуратуры. Фото: предоставлено прокуратурой Воронежской области.

Во вторник, 1 июня, около 13 часов двое 14-летних подростков ехали на мопедах марок «SPORT» и «ORION» по улице Тельмана села 1-е Никольское Воробьевского района. Они направлялись в сторону райцентра – села Воробьевки. В это время навстречу им ехал «ЗИЛ», которым управлял 29-летний водитель. Оба мопеда врезались в грузовик, железная махина подмяла под себя.

Обоих подростков отвезли в больницу. Один из них скончался в реанимации, другой получил тяжелые травмы.

Полицейские опросили очевидцев ДТП, изъяли грузовик и мопеды, для определения причин аварии проведут экспертизы. На место ЧП выезжал прокурор Воробьевского района Александр Шахламазов. В надзорном ведомстве поставили на контроль ход расследования причин ДТП.