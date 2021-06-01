В Воронежской области назначили двух новых межрайонных прокуроров

Андрей Новиков. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

О двух новых назначениях сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Новым Острогожским межрайонным прокурором стал Андрей Новиков. До последнего времени Андрей Викторович работал заместителем прокурора Воронежа. На этой должности он трудился ровно девять лет.

В надзорном ведомстве Андрей Новиков работал с 2006 года. Ранее работал в Лискинском отделе Следственного комитета, когда еще это ведомство находилось в составе органов прокуратуры. Также был прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления прокуратуры Воронежской области и заместителем прокурора Советского района Воронежа.

Андрей Новиков женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.

А Россошанскую межрайонную прокуратуру возглавил Сергей Метлев. Ранее он был прокурором Кантемировского района. На этом посту Сергей Сергеевич проработал почти восемь лет. А вообще в региональных органах прокуратуры он трудится с 2002 года. За это время Сергей Метлев был помощником прокурора Новохоперского района, заместителем Поворинского межрайонного прокурора и заместителем прокурора Нововоронежа.

Сергей Метлев женат, воспитывает двух дочерей.