Из-за ремонта на трубопроводе без воды останутся жители более 10 домов в Воронеже

Кроме этого, жители Железнодорожного района и части Левобережного могут столкнуться со снижением давления воды Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В течение суток в районе дома №1 по улице Землячки будут менять вышедшие из строя задвижки. Во время работ, 2 июня с 22:00 до 3 июня 22:00, без воды останутся местные жители:

- ул. Землячки, 25,27, 31,31а, 33, 33а, 33б, 35а, 37, 37а, 39, 39б, 41,43;

- ул. Южная, 6.

Краны также пересохнут в учебном центре ФСИН и одном из объектов ЮВЖД, их руководство уже оповестили.

Кроме этого, жители Железнодорожного района и части Левобережного могут столкнуться со снижением давления воды. Как правило, это наиболее заметно в квартирах верхних этажей домов, не оборудованных повысительными насосами. Давление в сетях Железнодорожного района восстановят полностью 3 июня после 14:00, кроме домов, перечисленных выше. В Левобережном районе давление воды полностью восстановится 3 июня к 22:00.

«РВК-Воронеж» приносит извинения за временные неудобства и просит заранее запастись питьевой водой.