Количество рейсов из Воронежа в Казань увеличат

У воронежцев появляются новые возможности для путешествий Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» летом 2021 года продолжит выполнение регулярных рейсов из Воронежа в Казань с перелетом в Нижневартовск. При этом пассажиры смогут не только, как и прежде, летать прямыми рейсами в столицу Татарстана по четвергам, но и по вторникам. О том, что на данном направлении добавляется еще один маршрут 1 июня сообщили в Международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Перелеты будут проходить по следующему графику:

- Воронеж 21:20 - Казань 23:00

- Казань 23:50 - Нижневартовск 04:30/+1

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- Нижневартовск 17:00 - Казань 17:35

- Казань 18:55 - Воронеж 20:30