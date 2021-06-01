В Воронеже волонтеры хотят отремонтировать старинный Дом Медведевой

В Воронеже собираются отремонтировать старинный Дом Медведевой, сообщили на архитектурном форуме «Зодчество VRN». Обновлением двухэтажного кирпично-деревянного строения, которое краеведы несколько лет назад так и не смогли поставить на охрану как объект культурного наследия, планируют заняться в рамках «Том Сойер феста». Волонтеры обновят фасад дома, а внутренностями займутся художники мастерской «Дай пять».

Дом начала ХХ века на улице Помяловского, 37 являет собой образец уходящей натуры старинного Воронежа. До 1914 года здесь была усадьба, принадлежавшая жене надворного советника Медведевой. Затем на месте снесенных построек неизвестный архитектор построил дом, его нижний этаж сложен из кирпича, там располагались вспомогательные помещения и комнаты прислуги, в верхнем деревянном этаже находились жилые комнаты.